Медсестра по военному контракту: «Запах крови тяжелый. Но со временем привыкаешь»

Алина Губайдуллина: «Работа медсестры не для слабых и нерешительных. Нам никак нельзя поддаваться эмоциям»

Фото: предоставлено Алиной Губайдуллиной

«Маме правду не сказала»

В своей школе Алина была одной из первых красавиц, многие считали, что она могла бы стать моделью. Но нежная и хрупкая девушка выбрала профессию, требующую мужества и твердого характера, – стала медсестрой. Более того, заключив контракт, она уже на протяжении двух лет служит военным медиком в одном из госпиталей на границе России.

«Если честно, я и не думала, что буду работать в сфере медицины. Любила животных, поэтому предполагала, что стану, скорее всего, ветеринаром. Только в конце 9 класса появилась мысль пойти в медики. Повлияло и то, что старшая сестра работает медсестрой», – рассказывает Алина.

После окончания Казанского медицинского колледжа девушка пять лет работала в Республиканской клинической больнице. За это время получила бесценный опыт, научилась не пасовать перед трудностями. «Работа медсестры не для слабых и нерешительных. Нам никак нельзя поддаваться эмоциям», – говорит она.

Алина так объяснила причины, которые подтолкнули ее «уйти в армию»:

После окончания Казанского медицинского колледжа девушка пять лет работала в Республиканской клинической больнице Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Я же молодая, хотелось новизны, перемен. Однообразие немного утомило. В колледже нам увлекательно рассказывали о военных медиках. Плакаты, призывающие поехать на работу, тоже постоянно попадались на глаза. Сначала я позвонила, узнала подробности, потом полгода обдумывала. И решила попробовать. Контракт заключила летом 2021 года, уже более двух лет служу в медицинском отряде», – рассказывает девушка.

Своим близким о решении стать военным медиком она сообщила не сразу. «Маме часто в шутку говорила: “Среднее образование у меня есть, и высшее тоже (Алина заочно окончила Казанский аграрный университет), осталось только в армию сходить”. А она: “Ты что, не дури!” Поэтому, когда заключила контракт, скрыла от нее правду, чтобы не расстраивать. Просто сказала, что отправляют в командировку. Это были времена ковида. Я сказала, что поеду лечить больных в другой регион. “Почему же так далеко?” – спрашивала она. Я объясняла, что специалистов не хватает. Но потом оказалось, что мама все сама поняла. Через год, когда я приехала в отпуск, сказала: “Я все знаю, кызым”. Я удивилась», – вспоминает Алина.

«Еще до начала специальной военной операции мы лечили военных и их близких родственников. С началом СВО пациентов стало намного больше» Фото: предоставлено Алиной Губайдуллиной

«Во время праздников ударов особенно много»

Госпиталь предназначен для военных, однако, по словам Алины, здесь оказывают помощь и гражданским.

«Еще до начала специальной военной операции мы лечили военных и их близких родственников. С началом СВО пациентов стало намного больше. Раненых солдат направляют сюда, после получения первой помощи в зоне боевых действий практически все попадают в наш госпиталь. Но, хотя эта больница только для военных, другим мы тоже не отказываем. Когда необходима срочная помощь, принимаем и жителей города.

Мне лично больше приходится работать в отделении реанимации. У нас лежат самые тяжелые больные. Кто-то с трубками, кто-то и говорить не может – состояние очень тяжелое. Выполняем ту же работу, что и в других больницах, – делаем уколы, перевязки», – объясняет Алина.

«Очень много раненых с множественными переломами, с открытыми ранами. Очень много крови» Фото: © «Татар-информ»

По ее словам, большинство медсестер в госпитале – молодые незамужние девушки.

«Желающих здесь работать немало, молодежь постоянно приходит. Несмотря на это, персонала не хватает. Мы должны работать через день, но бывает, что выходим каждый день. Если предстоят праздники, уже знаем, что больных станет больше, потому что, по ощущениям, именно в дни праздников ударов по нашим особенно много. Например, в прошлый Новый год наши врачи закончили оперировать только в 9 утра. Работали без перерыва более суток, прооперировали 14 или 15 раненых. И так каждый праздник – на 8 Марта, 9 Мая…

Если честно, поступая сюда, не была готова к такому количеству раненых и таким тяжелым случаям. Было очень трудно. Это совсем не так, как в кино. Очень много раненых с множественными переломами, с открытыми ранами. Очень много крови. Запах крови тяжелый. Но со временем и к нему, оказывается, привыкаешь», – говорит Алина.

«Некоторые называют мамой»

Врач лечит не только тело, но и душу – в военном госпитале Алина убедилась в правдивости этих слов. «Очень больно видеть, как совсем молодые, еще вчера здоровые ребята сегодня – без рук и без ног, у них не работают какие-то части тела. Приходится помогать им в какой-то степени и психологически. Кто-то жить не хочет, кто-то срывает злость на окружающих. Нам тоже приходится выслушивать грубости. Но много и таких, кто не теряет надежды, пытается шутить, поднимая настроение себе и другим. “Вот же, и с одной ногой можно ходить”, – радуются некоторые, и сердце сжимается при виде таких.

«Самая большая поддержка для ребят, оказавшихся в госпитале, – это их родные и близкие» Фото: © «Татар-информ»

У нас был парень, у которого из-за осколочного ранения в голову отказали рука и нога. Его было особенно жаль… Сначала он тоже вел себя грубо, но сразу осознавал, что ведет себя неправильно, и извинялся. Потом его перевели в другую больницу. Пациенты у нас долго не лежат, их переводят в Москву или Санкт-Петербург», – говорит Алина.

Самая большая поддержка для ребят, оказавшихся в госпитале, – это их родные и близкие, рассказывает она.

«Большинство больных относятся к медсестрам с уважением. Есть и такие, кто к девушкам обращается “мама”. Кто-то во сне, кто-то осознанно, так и говорят: “мама”. Я их понимаю, они ведь сами еще дети, им по 18-20 лет», – говорит девушка.

В мае Алина побывала в районе проведения СВО. Она знает, что при необходимости ее могут отправить работать непосредственно в зону боевых действий, и морально к этому готова.

«Да, я готова. В мае две недели работала на территории проведения СВО. Что сказать – там такая же работа. Только раненых намного больше, ни о чем другом думать времени нет. Я ездила сменить одного анестезиста в полевом госпитале. Вдали слышатся взрывы, везде разрушенные здания – и страшно, и тяжело видеть это все. В первый день даже уснуть не смогла. А на второй так устала, что просто провалилась в сон», – вспоминает девушка.

Алина еще не решила, будет ли продлевать контракт на следующий срок.

«Работу свою люблю, есть желание помогать ребятам. Но хочу быть рядом со своей семьей, мамой, сестрами. Очень скучаю по нашим местам, возможности говорить на родном языке», – признается она.

Автор: Гульназ Хабибуллина, intertat.tatar; перевод с татарского