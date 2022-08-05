Медсестра в педиатрии зарабатывает в Казани до 55 тыс. рублей в месяц

Педиатрические медсестры в коммерческих клиниках Казани зарабатывают до 55 тыс. рублей в месяц. Об этом сообщает сегодня пресс-служба SuperJob.ru.

«Наиболее востребованы на рынке труда медсестры, имеющие опыт работы от трех лет, сертификат о прохождении обучения по коронавирусной инфекции Covid-19, а также опыт ведения медицинской документации», — сказано в сообщении.

Зарплатный максимум для таких специалистов в частных медучреждениях Москвы составляет 90 тыс. рублей, Санкт-Петербурга — 80 тыс. рублей в месяц, а в Казани — 55 тыс. рублей. Средняя зарплата такого специалиста в нашем городе составляет 37 тыс. рублей.

На самую высокую зарплату — от 40 до 55 тыс. рублей — могут рассчитывать специалисты с опытом работы от трех лет, в том числе в частных клиниках.

Чаще всего такую работу в Казани ищут женщины в возрасте 39 лет, 24% из них имеют высшее образование, 64% на момент размещения резюме не имеют работы, а средний срок работы на последнем месте составляет 6 лет и три месяца. К переезду готовы 26% специалистов.