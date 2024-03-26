Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Медсестра Мамадышской больницы начала изготавливать для бойцов СВО витаминный чай
Жительница Мамадыша, волонтер Елена Пономарева более 37 лет продолжает трудиться медицинской сестрой в отделении педиатрии Мамадышской центральной районной больницы.
Она, как истинный патриот своей родины, не смогла остаться в стороне от движения помощи бойцам, выполняющих свой долг на передовой. Женщина у себя дома начала изготавливать для солдат витаминный чай.
Для этого она применяет травы мать-и-мачехи, листья земляники, брусники, смородины, цвета яблони. Красивые упаковки для гостинцев она закупила в интернет-магазине.
«Попив такой насыщенный питательными элементами чай, наши солдаты обязательно почувствуют прилив сил», — считает волонтер.
Кроме этого, Елена помогает больным мамадышцам и как медик. Если надо, сделает уколы, поставит капельницы. У нее по соседству живет пожилая пара, оба — онкобольные.
Елена Пономарева для них — ангел в белом халате: и необходимые процедуры сделает, и советом поможет. За свою помощь она никогда не берет деньги, наоборот, старается радовать соседей разными угощениями, приготовленными собственными руками.
«За добро, совершаемое от души и с чистыми помыслами, обязательно воздастся как на земле, так и на небесах», — считает она.
Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Материал подготовлен при участии Фаузии Нургалимовой.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»