Медсестра Мамадышской больницы начала изготавливать для бойцов СВО витаминный чай

Фото: Фаузия Нургалимова

Жительница Мамадыша, волонтер Елена Пономарева более 37 лет продолжает трудиться медицинской сестрой в отделении педиатрии Мамадышской центральной районной больницы.

Она, как истинный патриот своей родины, не смогла остаться в стороне от движения помощи бойцам, выполняющих свой долг на передовой. Женщина у себя дома начала изготавливать для солдат витаминный чай.

Для этого она применяет травы мать-и-мачехи, листья земляники, брусники, смородины, цвета яблони. Красивые упаковки для гостинцев она закупила в интернет-магазине.

«Попив такой насыщенный питательными элементами чай, наши солдаты обязательно почувствуют прилив сил», — считает волонтер.

Кроме этого, Елена помогает больным мамадышцам и как медик. Если надо, сделает уколы, поставит капельницы. У нее по соседству живет пожилая пара, оба — онкобольные.

Елена Пономарева для них — ангел в белом халате: и необходимые процедуры сделает, и советом поможет. За свою помощь она никогда не берет деньги, наоборот, старается радовать соседей разными угощениями, приготовленными собственными руками.

«За добро, совершаемое от души и с чистыми помыслами, обязательно воздастся как на земле, так и на небесах», — считает она.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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