Медсестра из Заинского района создала семью с бойцом, которого сама же спасла

Анна Васюкова из Татарстана — ветеран Великой Отечественной, прошла всю войну. Участвовала в боевых действиях на Восточно-Украинском фронте, сыграла огромную роль в общей Победе над фашизмом.

Анна Васюкова родилась в селе Верхний Багряж Заинского района 1 февраля 1918 года. Перед уходом на фронт работала в Перми. Добровольно, по комсомольской путевке, ушла на передовую в качестве медсестры.

Медсестры постоянно находились рядом с бойцами. Самоотверженно вытаскивали раненых солдат из-под огня и в не подготовленных для этого условиях максимально оказывали им медицинскую помощь, возвращая их в строй.

Анна Федоровна прошла всю войну наравне с младшим братом Григорием Васюковым и отцом Федор Васюковым. Младший брат благополучно вернулся домой. Отец остался на поле боя.

По окончании войны Анна Васюкова создала семью с бойцом, которого сама же спасла. Жили счастливой жизнью в городе Сызрань. Часто посещала родное село Верхний Багряж. В списке вернувшихся с войны, установленной на обелиске, она значится под № 17. Имеет множество наград. Ушла из жизни 25 января 1990 года.

В Татарстане запустили онлайн-флешмоб, приуроченный к 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, где жители республики делятся историями военных лет о героях своих семей. Затем эти заметки появятся в сюжетах и новостных подборках СМИ. Акция получила название «Мой Герой — моя семья» и является дополнением к популярному «Бессмертному полку».

Чтобы присоединиться к флешмобу, татарстанцы должны опубликовать посты, посвященные своим родственникам, участникам Великой Отечественной войны (как фронтовикам, так и труженикам тыла). Публикация обязательно должна содержать фото героя и хештэг #МойГеройМояСемья.