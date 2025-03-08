Медсестра из Татарстана отправила с фронта поздравление маме и сестре

Участвующая в специальной военной операции медсестра Екатерина Канцыр, жительница Казани, отправила с фронта видеопоздравление с Международным женским днем матери Людмиле и сестре Наталье. Об этом сообщает ГТРК «Татарстан».

Татарстанска подчеркнула, что «безумно» любит своих родных. По словам матери Екатерины – Людмилы Егоровой, та объяснила ей, что ее предназначение – оказывать помощь, приносить облегчение кому-то.

Татарстанка подписала контракт в феврале 2023 года. Новость стала шоком для семьи, но все поддержали ее. Через год продление контракта она объяснила тем, что нельзя бросать товарищей на полпути.

«Люблю вас, ждем», – подчеркнула мать медсестры. Сестра Наташа тоже присоединилась к ответному видеопоздравлению, адресованному Людмиле.

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле, что из республики на специальную военную операцию ушли 38 169 мобилизованных и контрактников. «У нас 15 Героев России, семь из них – посмертно. Награждены орденами Мужества 1829 военнослужащих из республики», – уточнил он.