Медресе Иж-Буби и удмуртские перепечи: агрызцы представили День культуры в Казани

В Казани в рамках конкурса «Культурная столица Татарстана» прошел День культуры Агрызского района. Как рассказали в пресс-службе конкурса, центральное место в фойе КДК имени Ленина заняла экспозиция «Бубилар мирасы — халкыбыз хазинәсе» («Наследие Буби — богатство нашего народа»), посвященная истории знаменитого медресе Иж-Буби.

В конце XIX — начале XX веков в селе Иж-Буби Сарапульского уезда Вятской губернии (ныне Агрызский район Татарстана) создается уникальный для татарского общества того времени комплекс мужской и женской школы.

Историки утверждают, что подобного очага просвещения для женщин не было в то время не только у татар, но, пожалуй, и во всем мусульманском мире. В Иж-Буби за знаниями потянулась молодежь со всех уголков России — из Казани и Оренбурга, Москвы и Иркутска, Уфы, Чистополя, Троицка, Симбирска, Самары, Астрахани, Ташкента, Петропавловска, Семипалатинска и других городов. По типу медресе Буби были реформированы медресе европейской части России, и за ними — и часть медресе Средней Азии.

По своему уровню Иж-Бубинское медресе достигало тогда уровня знаменитого университета Аль-Азхар в Каире. Приходская школа (медресе) в селе Иж-Бобья была открыта в 1881 году имамом Иж-Бобьинской мечети Габдулгаллямом Нигматуллиным (Буби).

Новый этап в истории сельского медресе начался в 1895 году. Он был связан с педагогической деятельностью детей имама — Губайдуллы Буби, выпускника высшей светской политической школы в Стамбуле, после чего ему было предложено продолжить образование в Сорбонне, Габдуллы Буби, получившего богословское образование в местном медресе, и Мухлисы Буби — основательницы женского медресе, впоследствии — казыя (шариатский судья) Центрального духовного управления мусульман Внутренней России и Сибири.

Братья Буби реорганизовали медресе, превратив его в новометодное учебное заведение. Главным организатором, душой и вдохновителем создания в Иж-Буби очага просвещения стал Габдулла Буби.

Впоследствии и братья вместе с сестрой, и их жены принимали активное участие в жизни медресе. Родители своим авторитетом всецело поддержали их начинания. Приступив к преобразованию медресе, Габдулла Буби отправил одного из своих шакирдов в Бахчисарай к просветителю Исмаилу Гаспринскому для обучения новому методу, а на деньги купца Ахметзянова построил здание для начальной джадидской школы из четырех больших комнат. К 1902 году семья Буби создала комплекс мужской и женской средней школы, где наряду с глубоким изучением богословия давалось и широкое светское образование.

Однако семья Буби никогда не останавливалась и постоянно совершенствовала учебные программы, вводя все новые предметы, открывая новые классы.

Большое внимание братья Буби уделяли преподаванию в медресе светских дисциплин: помимо языков (арабского, староосманского, фарси и факультативно изучавшегося французского), турецкой литературы, всеобщей истории изучали точные и естественные науки (арифметику, геометрию, алгебру, зоологию, ботанику, астрономию, физику, химию).

Очень скоро в мужском и женском медресе стали готовить учителей и учительниц для новометодных школ. В 1903 году в программу включили изучение русского языка, а уже в 1905–1907 годах Буби добились от Сарапульского уездного земства открытия одноклассной женской и двухклассной мужской русско-татарских школ, а затем и разрешения выдавать выпускникам свидетельства о праве преподавания в начальных татарских школах. Эти свидетельства являлись официальными документами и признавались административными органами России.

Так медресе в Иж-Буби стали первыми татарскими учебными заведениями, выпускавшими дипломированных специалистов. Руководили комплексом, в котором позже появились и педагогические училища, Габдулла и Губайдулла Нигматулины (Буби), их сестра Мухлиса Буби заведовала женским медресе. Мухлиса наряду с братьями принимала активное участие в создании школы для девочек. Мухлиса, жены ее братьев Насима и Хуснифатима начали самозабвенно служить благородному делу просвещения.

Как писал в своих воспоминаниях Губайдулла Буби, по вечерам женщины его семейства обучались у мужчин, а днем преподавали в медресе. За свою работу не получали ни копейки, но трудились, отдавая всю душу и силы ради процветания татарской нации.

После разгрома женского медресе осенью 1912 года Мухлиса Буби переехала в Троицк и приступила к обучению девушек в открытой в 1910 году женской начальной школе. Брат Мухлисы Габдулла Буби был арестован в 1911 году и обвинен в пропаганде панисламизма. После освобождения из тюрьмы в 1913 году Габдулла Буби с семьей выехал в город Кульджу в Китай, где с женой Хуснифатимой организовал школу, которая имела и женские классы.

В медресе Иж-Буби получили образование многие выдающиеся деятели татарского народа. Среди них была и возлюбленная Габдуллы Тукая Зайтуна Мавлюдова, чей сын Атилла Расих впоследствии стал известным татарским пистаелем, и дядя Чингиза Айтматова Сабирзян Абдулвалиев, который приехал сюда учиться из Кыргызстана.

На экспозиции, в частности, была представлена фотокопия свидетельства, выданного Иж-Бобьинским медресе Зайтуне Мавлюдовой в том, что она удостоена звания учительницы-мугаллимы татарского начального училища. Свидетельство датировано 1910 годом.

Экспозиция была посвящена 155-летию со дня рождения Мухлисы Буби, которое отмечается в 2024 году. Стоит отметить, что Мухлиса Буби помимо того, что преподавала, являлась еще и первой в исламском мире и единственной в истории татар женщиной-казыей (судьей шариатского суда).

В народе ее называли «мулла-абыстай», признавая глубокие знания в области исламской теологии и мусульманского права. В 1917 году Мухлиса была избрана членом Духовного управления мусульман Внутренней России и Сибири (именно тогда она стала первой женщиной-казыей в мире).

Педагог, просветитель, первый редактор журнала «Сююмбике» Якуб Халили писал по этому поводу: «Мы не знаем такого явления в исламском мире. Даже в являющейся исламским государством Турции, как нам известно, нет такого».

Назначение судьей шариатского суда женщины — первый случай в истории ислама. В 1930 году Мухлису Буби арестовали, обвинив в контрреволюционной деятельности. Через семь лет тюрем, издевательств и унижений 68-летнюю женщину приговорили к смертной казни. В декабре 1937 года, во время Большого террора, приговор был приведен в исполнение путем расстрела.

На соседнем стенде экспозиции расположилась кукла Мухлиса Буби, изготовленная детьми — учениками Агрызской детской школы искусств.

Здесь же презентовали туристический маршрут «Дружба народов», в который входит экскурсия в татарское село Иж-Бобья и удмуртскую деревню Сарсак-Омга. В последней имеется музей истории деревни, где гостей угощают удмуртской кашей, проводят мастер-класс по изготовлению поясов и приготовлению удняня в печи, а также угощают чаем и удмуртскими блюдами.

Удмурты в Агрызском районе составляют 6% населения и проживают в четырех деревнях — это Кичкетан, Кудашево, Нижнее Кучуково и Сарсак Омга. Чуть больше, чем удмуртов, в районе марийцев — 7%. Они проживают в селах Азёво, Бима, Кадряково и Кулегаш. С удмуртским, марийским, татарским, кряшенским и русским подворьями можно было ознакомиться здесь же. В подворьях можно было отведать удмуртский перепеч, марийскую шишару и команменлу, татарский баурсак и пирог из калины.

Рядом расположилась выставка, посвященная истории железной дороги и железнодорожных династий. В 1914 году началось строительство железной дороги Казань — Екатеринбург, которая прошла через Агрыз и имела ветки на Ижевск и Воткинск.

Гостям также рассказали историю народного ансамбля песни и танца села Салауши — победителя различных всероссийских фестивалей и конкурсов. В свое время салаушский ансамбль в составе 80 человек выступал даже в Болгарии.

Внимание гостей также привлекла выставка работ талантливого жителя Агрыза Радика Ибрашева. Художник-самоучка, который работает бригадиром хозяйственного участка содержания зданий и сооружений в местной компании «Локотех», известен тем, что занимается изготовлением картин из подручных средств и бросового материала. В его коллекции есть картины из саморезов, пластиковых крышек, ниток, кожзаменителя, полиэтилена и другие.

В начале 2024 года художник создал портрет Раиса Татарстана Рустама Минниханова, который выполнен из игральных костей и домино в количестве 3650 штук. В планах художника — организация персональной выставки в Казани.

Здесь же были презентованы известные трудовые династии Агрызского района, среди которых — медицинская династия Айрата Фаррахова, ныне депутата Государственной Думы РФ, и педагогическая династия Ильдара Халикова, Премьер-министра Татарстана с 2010 по 2017 год.

Завершился День культуры Агрызского района концертной программой под названием «Дороги родного края». Перед началом концерта гостей праздника поприветствовал руководитель муниципалитета Ленар Нургаянов. «Это не столько конкурс, сколько встреча со своими земляками», — подчеркнул он.

День культуры Агрызского района посетили также уроженцы этого района — депутат Госдумы РФ Айрат Фаррахов и генеральный директор АО «Татэнерго» Раузил Хазиев.

«Очень важно вспомнить наших родителей и предков, которые сделали многое для развития Агрыза. Эта земля имеет фантастический потенциал. И самое главное на этой земле — это люди, которые там работали и продолжают работать», — добавил Айрат Фаррахов.

Гостей вечера поприветствовал также заместитель министра культуры Татарстана Дамир Натфуллин. «Агрызскому району есть чем гордиться — это и богатая история, и Иж-Бобья, и знаменитые люди», — отметил он.

День культуры Агрызского района посетили еще несколько уроженцев муниципального образования: заместитель руководителя Исполнительного комитета Всемирного конгресса татар Ирек Шарипов, начальник Комитета по работе с татарскими общественными организациями в регионах Российской Федерации исполкома Всемирного конгресса татар Марс Тукаев, директор «Татаркино» Миляуша Айтуганова и другие.

Конкурс «Культурная столица Татарстана» среди муниципальных образований республики проводится уже второй год. На протяжении двух месяцев на различных площадках Казани будет представлена культурная программа, на которой жители республики познакомятся с уникальным культурным кодом муниципальных образований Татарстана через историко-культурные выставки, презентации туристических маршрутов, национальной кухни, народных художественных ремесел, выступлений творческих коллективов. По итогам конкурса будет определен победитель.