Медработники узких специальностей в РТ смогут получить землю в безвозмездное пользование

Парламентарии предложили расширить перечень специальностей медработников, которые смогут претендовать на предоставление земельного участка в безвозмездное пользование. Соответствующий законопроект поддержали депутаты на заседании Комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике.

«К нам обратились главы муниципальных районов республики, а также врачи районных больниц с просьбой включить данные специальности», – сказал председатель парламентского комитета Азат Хамаев.

Перечень специальностей подготовлен на основании потребности во врачах государственных медицинских организаций Татарстана. Речь идет о реаниматологах, акушерах, кардиологах, терапевтах, психиатрах, хирургах, врачах общей практики, педиатрах, оториноларингологах, офтальмологах, неврологах, фтизиатрах, рентгенологах, онкологах, специалистах скорой медицинской помощи.

«Кроме того, для создания возможности предоставления в безвозмездное пользование земельных участков гражданам, участвующим в борьбе с Covid-19 в городских и сельских поселениях, предлагается дополнить статью Земельного кодекса РТ такими специальностями, как “инфекционные болезни” и “неонатология”», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Проект закона, который вносит изменения в Земельный кодекс Татарстана, будет рассмотрен на очередном заседании Госсовета республики.