Медработники Татарстана смогут получить земельные участки в безвозмездное пользование

В Татарстане расширили перечень специальностей медработников, которые смогут претендовать на предоставление земельного участка в безвозмездное пользование. Соответствующие изменения в республиканском Земельном кодексе поддержали депутаты на 28-м заседании Госсовета РТ VI созыва.

«Сейчас воспользоваться таким правом могут только врачи трех специальностей — лечебное, акушерское и сестринское дело. Список планируется расширить до 21 специальности», — рассказал председатель Комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Азат Хамаев.

Депутат подчеркнул, что перечень специальностей подготовлен на основании потребности во врачах государственных медицинских организаций Татарстана. Речь идет о реаниматологах, акушерах, кардиологах, терапевтах, психиатрах, хирургах, врачах общей практики, педиатрах, оториноларингологах, офтальмологах, неврологах, фтизиатрах, рентгенологах, онкологах, специалистах скорой медицинской помощи.

Кроме того, для возможности предоставления в безвозмездное пользование земельных участков медикам, участвующим в борьбе с Covid-19 в городских и сельских поселениях, предлагается дополнить статью Земельного кодекса РТ такими специальностями, как «инфекционные болезни» и «неонатология».

Земельные участки могут быть предоставлены для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства на срок не более шести лет. При этом есть возможность получить этот участок в собственность бесплатно по истечении пяти лет его использования.