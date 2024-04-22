Медоборудование из Татарстана помогает медикам Лисичанска выявлять тяжелые заболевания

Фото: © «Татар-информ»

Благодаря Республике Татарстан медики Лисичанска получили возможность выявлять тяжелые заболевания на ранней стадии. Шеф – регион установил в одной из больниц флюорограф, позволяющий проводить качественный медицинский осмотр, ранее не доступный местному населению.

С помощью современного оборудования ежемесячно флюорографию проходят более 700 лисичан. На данный момент медики уже выявили свыше 30 случаев онкологических заболеваний на ранней стадии и десятки случаев туберкулеза.

Фото: © «Татар-информ»

Единственная проблема, связанная с организацией более эффективного медосмотра – это отсутствие в Лисичанске врача-рентгенолога. Сейчас в больнице, где установлен аппарат, работу с населением проводит только рентгенолаборант. В результате полученные снимки приходится отправлять в соседнее Рубежное, где работает специалист, способный выдать заключение и поставить диагноз.

Фото: © «Татар-информ»

Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого.