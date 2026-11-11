Мединский заявил о приближении к миру по итогам встречи в Абу-Даби

Владимир Мединский в 2026 году

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Продлившиеся два дня переговоры России, Соединенных Штатов и Украины в Абу-Даби приблизили Киев и Москву к заключению мира, но от действий всех участников процесса зависит очень многое. Об этом заявил помощник Президента РФ Владимира Путина Владимир Мединский, возглавлявший российскую делегацию, в комментарии ИС «Вести».

«Мне кажется, да», – ответил Мединский на вопрос журналиста относительно того, приблизились ли стороны к достижению мира после консультаций в Абу-Даби.

Вместе с тем помощник главы российского государства констатировал, что очень многое зависит от дальнейших действий всех участников процесса. «Многое зависит от Украины, позиции Соединенных Штатов, ну и от того, обретет ли разум Европа», – пояснил он, выразив при этом уверенность в достижении поставленных задач.

Кроме того, как сообщал «Татар-информ», Мединский рассказал, что центральной темой встречи в Объединенных Арабских Эмиратах стало обсуждение будущей архитектуры безопасности в Европе после завершения вооруженного противостояния, и анонсировал большой обмен пленными.

Трехсторонние консультации в Абу-Даби проходили 10 и 11 ноября. В первый день переговоры продлились 4,5 часа с 40-минутным перерывом, во второй – чуть менее двух часов. Российская и украинская делегации общались на русском языке. Первую из них возглавлял Владимир Мединский, вторую – руководитель Службы внешней разведки Рустем Умеров (бывший министр обороны Украины).

Кроме Мединского, в состав российской переговорной группы входили заместители министра иностранных дел РФ Сергей Рябков и Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба ВС РФ (бывшего Главного разведывательного управления) Игорь Костюков и заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Юрий Жигарловский.

Украинская же делегация, помимо Умерова, включала главу Офиса Президента Украины Кирилла Буданова* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), его первого заместителя Сергея Кислицу, руководителя фракции партии «Слуга народа» в Верховной Раде Давида Арахамию и представителей ВСУ.

Соединенные Штаты на встрече представляли спецпосланник Президента США Стив Уиткофф, зять Дональда Трампа – бизнесмен Джаред Кушнер и командующий Европейским командованием ВС США, главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич. На момент начала консультаций за столом переговоров также присутствовал глава МИД ОАЭ Абдалла бен Заид аль-Нахайян.

* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.