Мединский сообщил, что включение событий 2025 года в учебник истории требует осторожности

Включение событий 2025 года в новый единый учебник истории – задача непростая и требует внимательного подхода. Об этом рассказал помощник Президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, его слова приводит РИА Новости.

Мединский отметил, что актуализация учебных материалов – всегда сложный процесс, так как важно сохранить грань между учебной дисциплиной и воспитательной работой, чтобы не подменять предмет «История» занятиями в духе «Разговоров о важном».

Он также сообщил, что при подготовке последних глав учебника авторы постарались не ограничиваться событиями 2022 года, а обратились к более широкой предыстории происходящего, чтобы дать ученикам целостное понимание исторического контекста.

Мединский подчеркнул, что единый учебник истории представляет собой живой и развивающийся организм. По его мнению, именно в этом заключается его основное достоинство: учебник может быть начат, но его завершение всегда остается открытым из-за постоянного обновления и актуализации знаний.