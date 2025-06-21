Содержание украинских учебников направлено на формирование у школьников негативного отношения к России. Такое мнение выразил председатель Российского военно-исторического общества, помощник Президента РФ Владимир Мединский, его слова приводит ТАСС.

Мединский отметил, что в украинских учебных материалах с раннего возраста прививается ненависть к русскому народу и к России. Он рассказал, что подобный подход к воспитанию не может сохраняться бесконечно, и выразил уверенность, что со временем авторы таких пособий будут забыты, поскольку, как он считает, люди «всегда лучше, чем о них думают».

Он также подчеркнул, что в России подход к преподаванию истории принципиально иной. Даже если в историческом прошлом страны были сложные периоды, российские учебники, по его словам, акцентируют внимание на том, как эти трудности удалось преодолеть и какие позитивные достижения были достигнуты совместными усилиями. Мединский подчеркнул, что отечественные учебники учат дружбе и добру.