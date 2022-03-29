Мединский: Россия даст ответ на предложения, полученные от Украины

Россия рассмотрит предложения, направленные Украиной, а также выдвинет встречные. Об этом после переговоров с украинской делегацией в Стамбуле рассказал помощник Президента РФ Владимир Мединский.

По его словам, обе стороны понимают, как двигаться к компромиссу.

«Те предложения, которые Украина нам направила, мы готовы рассмотреть. Дадим наше встречное предложение, безусловно, они у Украины были с самого начала, но теперь мы понимаем, как надо двигаться к компромиссу», — цитирует его РИА Новости.