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СВО 16 июня 2025 13:45

Мединский: Россия передала украинской стороне 6060 тел погибших военных

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Россия закончила передачу тел погибших военнослужащих Украине, переданы останки 6060 погибших офицеров и солдат ВСУ, сообщил помощник Президента РФ Владими‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌р Мединский.

«Россия выполнила данные в Стамбуле обещания: итого украинской стороне передано 6060 тел погибших офицеров и солдат ВСУ. С той стороны получено 78 погибших наших», – написал Мединский в своем телеграм-канале.

Он также подчеркнул, что обмен пленными продолжается. Налажены срочные санитарные передачи тяжелораненых с линии фронта, добавил Владимир Мединский.

#обмен пленными
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