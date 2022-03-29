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Ру Тат
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Официальная хроника
29 марта 2022  15:35

Мединский рассказал, когда возможна встреча Путина и Зеленского

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Встреча российского и украинского президентов возможна тогда, когда будет готов договор. Об этом глава делегации России Владимир Мединский заявил по итогам переговоров с представителями Украины, которые прошли сегодня в Стамбуле. 

«Возможна тогда, когда будет готов к подписанию договор, проработан переговорщиками и министрами иностранных дел», — заявил он.

По его словам, предлагается следующий алгоритм действий: готовится договор, затем документ утверждается переговорщиками, визируется главами МИД на встрече, после этого обсуждается возможность встречи глав государств для подписания договора. 

Мединский подчеркнул — Москва с самого начала говорила, что встреча лидеров двух стран возможна. Он также допустил, что встреча может быть многосторонней — с участием государств-гарантов мира и безопасности на Украине.

24 февраля Президент России Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса.  

#спецоперация на Украине
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