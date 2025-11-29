news_header_top
Общество 29 ноября 2025 20:27

Мединский рассказал, что на Украине создали канал, пишущий якобы от его имени

Помощник президента РФ Владимир Мединский рассказал о фейковом канале, пишущем якобы от его имени. Соответствующий пост он выложил в своем Telegram-канале.

«…выяснилось, что на Украине создали «мой» довольно большой канал-паразит. Напомню, что этот канал, на котором вы сейчас находитесь, у меня в ТГ единственный.Так что можете смело жаловаться в поддержку на самозванцев и жуликов!», - пишет помощник президента РФ.

На ложный канал подписано более 50 тыс. человек, в то время как на настоящем более 213 тыс. читателей.

