Мединский призвал РВИО в РТ активно участвовать в создании учебника по истории

Три поручения активу Регионального отделения Российского военно-исторического общества в РТ дал сегодня на встрече в КФУ помощник Президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. Одно из них касается издания новой редакции учебника по истории Татарстана.

В своем выступлении гость заострил внимание на трех важных моментах. Во-первых, на численности участников Регионального отделения Российского военно-исторического общества в РТ, которое насчитывает около 500 индивидуальных членов. Он рекомендовал провести переаттестатицию актива, чтобы в составе организации не было тех, кто не участвует в работе и не платит взносы.

«Мы совершенно не заинтересованы в искусственном наращивании численности. Важно, чтобы каждый был связан с организацией, по меньшей мере, эмоционально, идейно», – заметил Мединский.

Во-вторых, он рекомендовал продумать совместные проекты с Татарстанским отделением Союза писателей России. Третье направление работы касается издания учебника по истории.

«Сейчас готовится к изданию новая редакция учебника истории региона в рамках общего курса истории. Мы просим, чтобы актив общества принимал активное участие, чтобы не было тех важных моментов, касающихся героев, уроженцев Татарстана, которые в этом учебнике не упоминаются», – отметил Мединский.

Учебники – слишком серьезная вещь, чтобы ей занимались исключительно узкие профессионалы. Ведь речь идет о воспитании подрастающего поколения, заметил он. Владимир Мединский считает, что к этой важной работе должны подключаться не только узкие профессионалы, но и люди, которые любят и интересуются историей своей страны.

О работе, проделанной региональным отделением Российского военно-исторического общества в РТ в прошлом году, и планах на 2026 год рассказал исполнительный директор организации, депутат Госсовета РТ Тимур Камалетдинов. В заключение встречи Владимир Мединский вручил ректору КФУ Ленару Сафину членский билет Регионального отделения Российского военно-исторического общества в РТ.