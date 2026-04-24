Общество 24 апреля 2026 15:26

Мединский: «При отборе в Союз писателей России будем ориентироваться на востребованность авторов»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Помощник Президента России и председатель Союза писателей России (РСП) Владимир Мединский во время визита в Казань рассказал, как будет проходить переаттестация действующих членов и принятие в Союз новых.

«Пару недель назад на секретариате после долгого обсуждения с регионами были утверждены новые требования к членству. Будем проводить – неспеша, постепенно, без эксцессов – медленную переаттестацию, совмещая ее с консолидацией Союза», – анонсировал Мединский.

Во время переаттестации требования к действующим членам будут лояльные, а для новых членов, которые вступают из других союзов, требования «пожестче», пояснил председатель РСП. Учитываться будет не сколько книг написано, а сколько продано, например.

«Лучше меньше, да лучше. Чтобы членами Союза писателей России, самой авторитетной в СССР творческой организации, были те, кто реально пользуются авторитетом. Случайные люди нам не нужны», – заявил Мединский.

Сегодня Мединский находится в Казани с рабочим визитом. Он уже встретился в КФУ с региональным отделением Российского военно-исторического общества в РТ, поскольку является председателем Российского военно-исторического общества.

Затем Мединский побывал в Национальной библиотеке РТ, где пообщался с членами Союза писателей республики. В октябре прошлого года он объединился с Союзом писателей России.

Фоторепортаж: Салават Камалетдинов
В топе
В этом году акция «Татарча диктант» будет посвящена 140-летию Габдуллы Тукая

23 апреля 2026
ЕС ввел санкции против Тимати, Пиотровского и гендиректора ОЭЗ «Алабуга»

23 апреля 2026
Новости партнеров