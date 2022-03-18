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Официальная хроника
18 марта 2022  19:18

Мединский: По вопросу НАТО Россия и Украина максимально сблизили позиции на переговорах

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Глава делегации России, помощник Президента РФ Владимир Мединский заявил, что нейтральный статус Украины и ее невступление в НАТО являются темами, по которым стороны максимально приблизили позиции на переговорах. Об этом сообщает ТАСС.

«Это тот пункт, по которому стороны максимально сблизили свои позиции», — отметил Мединский. 

По его словам, здесь есть нюансы, связанные с гарантиями безопасности для Киева. 

Касательно вопроса демилитаризации Украины стороны находятся «где-то на полпути», добавил Мединский. 

«Что касается демилитаризации, я бы сказал, пятьдесят на пятьдесят. Дело в том, что я не уполномочен раскрывать никаких деталей переговоров», — заключил он.

#спецоперация на Украине
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