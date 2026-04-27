Мединский оценил уникальные экспонаты Национального музея Татарстана

Помощник Президента России Владимир Мединский посетил Национальный музей Татарстана и поделился впечатлениями от увиденных экспонатов в своем канале в МАХ.

Он отметил ряд уникальных реликвий, представленных в экспозиции. В их числе – Ефремово Евангелие 1606 года, которым митрополит Казанский и Свияжский Ефрем венчал на царство в 1613 году первого представителя династии Романовых Михаила Федоровича. По словам Мединского, рукопись оформлена вручную разноцветными красками, золотом и серебром, а ее сохранность «поразительная – все краски живые».

Фото: канал Владимира Мединского в МАХ

Также он обратил внимание на Адрианово Евангелие конца XVII века весом 11 килограммов, украшенное золотом, драгоценными камнями и эмалевыми вставками.

Отдельно Мединский выделил древнее украшение Волжской Булгарии – «золотое височное украшение с уточкой», которому около тысячи лет. Он отметил, что изделие выглядит «как будто сделанное вчера», и добавил, что столь тонкое ажурное плетение сложно воспроизвести даже с использованием современных технологий.

Фото: канал Владимира Мединского в МАХ

По итогам визита он подчеркнул бережное отношение к историческому наследию в Казани и пригласил россиян посетить город в майские праздники.

«Приезжайте – не пожалеете!» – заключил он.