Мединский назвал приговор украинского суда попыткой «судить историю»
Помощник президента России Владимир Мединский, комментируя RT приговор украинского суда, заявил, что подобными действиями киевский режим, по сути, «судит историю».
Мединский отметил, что самое поразительное в том, что таким образом судят историю. Фактов войны с книгами в реальной человеческой истории не так много – такое происходит в антиутопиях, а в реальной жизни встречалось редко.
Помощник президента вспомнил случай со святой инквизицией, которая собиралась приговорить к сожжению итальянского историка Пауло Сарпи, написавшего книгу об истории католической церкви, объявленную ересью. Однако в последний момент приговор не вынесли, поскольку инквизиция посчитала, что должна руководствоваться принципами законности. Киевский суд в данном случае превзошел святую инквизицию, не постеснявшись вынести обвинительный приговор, подчеркнул Мединский.
Он добавил, что осудившие его сами говорят по-русски, но пытаются вывести язык из обихода, чтобы для молодых людей на Украине русский стал иностранным и непонятным. Символично, что приговор вынесли накануне 9 мая: для России это День Победы, а для киевского режима – день катастрофы, заключил помощник президента.
Ранее сообщалось, что Мединского на Украине заочно осудили на десять лет лишения свободы с конфискацией имущества по обвинению в посягательстве на территориальную целостность. Вместе с ним осудили соавтора учебника по истории России – ректора МГИМО Анатолия Торкунова.