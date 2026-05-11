Помощник президента России Владимир Мединский, комментируя RT приговор украинского суда, заявил, что подобными действиями киевский режим, по сути, «судит историю».

Мединский отметил, что самое поразительное в том, что таким образом судят историю. Фактов войны с книгами в реальной человеческой истории не так много – такое происходит в антиутопиях, а в реальной жизни встречалось редко.

Помощник президента вспомнил случай со святой инквизицией, которая собиралась приговорить к сожжению итальянского историка Пауло Сарпи, написавшего книгу об истории католической церкви, объявленную ересью. Однако в последний момент приговор не вынесли, поскольку инквизиция посчитала, что должна руководствоваться принципами законности. Киевский суд в данном случае превзошел святую инквизицию, не постеснявшись вынести обвинительный приговор, подчеркнул Мединский.

Он добавил, что осудившие его сами говорят по-русски, но пытаются вывести язык из обихода, чтобы для молодых людей на Украине русский стал иностранным и непонятным. Символично, что приговор вынесли накануне 9 мая: для России это День Победы, а для киевского режима – день катастрофы, заключил помощник президента.

Ранее сообщалось, что Мединского на Украине заочно осудили на десять лет лишения свободы с конфискацией имущества по обвинению в посягательстве на территориальную целостность. Вместе с ним осудили соавтора учебника по истории России – ректора МГИМО Анатолия Торкунова.