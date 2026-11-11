Мединский: На переговорах в Абу-Даби договорились о масштабном обмене пленными

В ходе двухдневных переговоров в Абу-Даби российская и украинская стороны договорились о масштабном обмене пленными, параметры соглашения будут раскрыты в скором времени. Об этом заявил журналистам помощник Президента РФ Владимира Путина Владимир Мединский, возглавлявший российскую делегацию.

«Мы принципиально договорились о новом масштабном обмене пленными, конкретные параметры которого будут оглашены в ближайшее время», – проинформировал он (цитата по ТАСС).

Кроме того, как сообщал «Татар-информ», Мединский рассказал, что центральной темой переговоров России, Соединенных Штатов и Украины в Абу-Даби стало обсуждение будущей архитектуры безопасности в Европе после завершения вооруженного противостояния.

Трехсторонние консультации в Абу-Даби проходили 10 и 11 ноября. В первый день переговоры продлились 4,5 часа с 40-минутным перерывом, во второй – чуть менее двух часов. Российская и украинская делегации общались на русском языке. Первую переговорную группу возглавляет помощник Владимир Мединский, вторую – руководитель Службы внешней разведки Рустем Умеров (бывший министр обороны).

В состав российской делегации помимо Мединского входили заместители министра иностранных дел РФ Сергей Рябков и Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ (бывшего Главного разведывательного управления) Игорь Костюков и заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Юрий Жигарловский.

Украинская переговорная группа же кроме Умерова включала главу Офиса Президента Украины Кирилла Буданова* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), его первого заместителя Сергея Кислицу, руководителя фракции партии «Слуга народа» в Верховной Раде Давида Арахамию и представителей ВСУ.

Соединенные Штаты на переговорах представляли спецпосланник Президента США Стив Уиткофф, зять Дональда Трампа – бизнесмен Джаред Кушнер и командующий Европейским командованием ВС США, главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич. На момент начала консультаций на них также присутствовал министр иностранных дел ОАЭ Абдалла бен Заид аль-Нахайян.

* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.