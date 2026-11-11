Мединский: конфликт на Украине показал плохую работу системы безопасности Европы

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Центральной темой трехсторонних переговоров в Абу-Даби стало обсуждение будущей архитектуры безопасности в Европе после завершения украинского конфликта, заявил глава российской делегации Владимир Мединский.

По его словам, миру нужна новая, современная, обновленная система безопасности – справедливая, не в ущерб отдельным странам – над этим стороны и будут работать.

Как отметил Мединский, конфликт на Украине показал, что действующая система безопасности в Европе работает плохо. Еще одной важной темой стали гуманитарные вопросы – стороны договорились о новом масштабном обмене пленными, конкретные параметры которого огласят в ближайшее время.

Также глава делегации заявил, что Россия благодарна Стиву Уиткоффу и Джареду Кушнеру за участие в переговорах, а Европе полезно было бы поучиться у американских посланников в желании достигнуть мира.

По его словам европейские страны могут стать участниками мирных переговоров по Украине, когда у них проснется совесть. Он также назвал правильной постановку вопроса о континентальной системе безопасности после завершения конфликта, отметив, что конкретные детали переговорного процесса не обсуждаются до достижения окончательных договоренностей.

Переговоры представителей Москвы, Вашингтона и Киева в Абу-Даби завершились ранее днем и продлились около полутора часов; все делегации покинули место встречи в сопровождении полицейских машин, мероприятие проходило в закрытом режиме.

Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Владимира Путина постоянно информировали о ходе дискуссий; по его словам, президент затрагивал эту тему на вчерашней встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Как рассказал источник РИА Новости, украинское урегулирование было лишь одним из пунктов для обсуждения, основное внимание стороны уделили формированию новой системы безопасности в Европе. Участники переговоров общались на русском языке.

Напомним, первый раунд переговоров в Абу-Даби продлился 4,5 часа, включая и 40-минутный перерыв.