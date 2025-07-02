Медина и Чернов не тренируются со «Спартаком» - Станкович не рассчитывает на них

Фото: spartak.com

Защитник Никита Чернов, а также полузащитники Хесус Медина и Антон Зиньковский на тренировке «Спартака» 1 июля занимались отдельно от команды. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник.

Решение об отдельной тренировке этих игроков принял лично Деян Станкович. Футболисты занимались на другом поле. Это связано с тем, что сербский специалист не рассчитывает на них в ближайшей перспективе, сообщает источник.

Напомним, «Спартак» финишировал четвертым в таблице РПЛ минувшего сезона с 57 очками. Второе место занял «Зенит» с 66 баллами. Чемпионом впервые в истории стал «Краснодар» (67 очков).