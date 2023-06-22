«Медиков здесь уважают»: Михаил Мурашко оценил поддержку медработников в Татарстане

В поселке Дербышки торжественно открыли филиал детской поликлиники №6.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Нам есть о чем рассказать, есть чем гордиться»

Сегодня в казанском поселке Дербышки Раис РТ Рустам Минниханов и Министр здравоохранения России Михаил Мурашко открыли филиал детской поликлиники №6.

Филиал построен внутри жилого комплекса, в нем созданы все условия для комфортного пребывания пациентов: благоустроенные зоны ожидания с игровыми комнатами, буфетом, просторными холлами, комнатой матери и ребенка. Также организованы все условия для маломобильных групп граждан.

«Это один из обьектов, который мы совместно с нашими федеральными коллегами реализуем в республике. Их достаточно много, мы искренне благодарны Президенту нашей страны Владимиру Путину и Председателю Правительства Михаилу Мишустину. Нам есть о чем рассказать, есть чем гордиться, все наставления Михаила Мишустина в плане работы мы приняли и технические показатели будут достигнуты», – сказал на открытии Раис Татарстана.

Михаил Мурашко отметил, что детскому здравоохранению в России уделяется большое внимание Фото: rais.tatarstan.ru

В свою очередь, Михаил Мурашко отметил, что детскому здравоохранению в России уделяется большое внимание.

«Очень приятно, что детскому здравоохранению уделяется такое внимание, каждую неделю открываются новые медицинские организации, оказывающие помощь детям. Это реабилитационные центры, стационары, а сегодня – поликлиника», – сказал он.

Он подчеркнул, что ситуация с медицинской помощью детям в стране сильно изменилась. По его словам, новорожденные дети проходят сорок исследований на выявление патологий на старте своей жизни.

«Сегодня мы – первая страна, которая проводит такое количество тестов у новорожденных. В России на сегодняшний день исторический минимум младенческой смертности. Именно системность построения помощи детям в стране помогает бороться за жизнь каждого из них. Спасибо медикам и успешной работы в этих стенах!» – дополнил он.

Символический ключ от детской поликлиники №6 вручили главному врачу Мансуру Китаеву Фото: rais.tatarstan.ru

«Ключ от больницы – будет ключом к оздоровлению детского населения»

Раис Татарстана также передал сертификат номиналом 100 тысяч рублей главному врачу больницы Мансуру Китаеву, а потом вручил символический ключ от детской поликлиники №6.

«Работать в комфортных условиях – это большой подарок для нашего коллектива, такой же как для жителей поселка Дербышки получать помощь в таких условиях. Хочу поблагодарить Министерства Здравоохранения Российской Федерации и Республики Татарстан за поддержку строительства нашей поликлиники. Доступность и качество медицинской помощи – наша задача. Этот симовлический ключ от больницы, который мне вручили, будет ключом к оздоровлению детского населения», – сказал Мансур Китаев.

В поликлинике будут обслуживать более 11 тысяч детей Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Поликлиника построена по национальному проекту «Здравоохранение», в ней будут обслуживать более 11 тысяч детей.

«Впервые в Дербышках мы планируем запустить круглосуточный кабинет травмотологии, затем кабинет дежурного врача и кабинет здорового ребенка. В поликлинике идет разделение потоков, все ребята с температурой проходят через фильтр, дети с заболеваниями идут на прием к дежурному врачу. Для выписки справок, рецептов и больничных листов пациенты идут в кабинет здорового ребенка. На входе поможет и ответит на все вопросы администратор», – рассказал он.



Поликлиника рассчитана на 180 посещений в день, по словам Мансура Китаева, этот показатель можно разогнать до 400 посещений в день без ущерба для пациентов. На данный момент в больнице работают 25 врачей и 40 медсестер, штат планируют расширять.

В больнице работают 25 врачей и 40 медсестер, штат планируют расширять Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Стоимость объекта – 680 миллионов из федерального и регионального бюджетов. Раньше в Дербышках не было рентген-кабинета, не было травматологического пункта и некоторого оборудования. Сейчас у нас это все появилось. В отделении реабилитации и физиотерапии отдельно будет идти светолечение, теплолечение и ингаляционное лечение. Еще у нас есть галокамера, соляная шахта для профилактики заболеваний у детей», – отметил он.

Помимо вышеперечисленного в больнице предусмотрены инфекционный блок, дневной стационар на 10 кроватей и лаборатория.

Стоимость объекта – 680 миллионов из федерального и регионального бюджетов Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Татарстан продолжит улучшать жилищные условия медработников»

После открытия больницы Раис Татарстана и глава Минздрава РФ отправились вручать медицинским работникам ключи от новых квартир на улице Алексея Казем-Бека. Многоквартирный дом построили по программе социальной ипотеки, 30 квартир в нем получили медицинские работники.

Все квартиры в доме сдаются в чистовой отделке, они оборудованы сантехникой, электроплитами, датчиками задымления с извещателями, счетчиками учета воды, электроэнергии, регуляторами тепла и автоматической системой удаленного считывания данных.

В новом доме на улице Алексея Казем-Бека, построенном по социальной ипотеке, 30 квартир получили медработники Фото: пресс-служба Раиса РТ

Рустам Минниханов в своем поздравлении новоселам отметил, что в микрорайоне созданы все необходимые условия для комфортного проживания.

«Эта площадка нацелена на обеспечение кадрами наших медицинских учреждений. Географически, экологически и по всем другим параметрам эта зона очень удобна для проживания. Республика продолжит работу по улучшению жилищных условий медработников», – сказал он.

В свою очередь, Михаил Мурашко подчеркнул, что в Татарстане ведется системная работа по поддержке молодых кадров в сфере медицины.

«Республика заботится и создает условия для привлечения молодых специалистов, в том числе помогая в решении жилищных вопросов. Мне очень приятно, что медиков здесь уважают и идут на встречу», – добавил он.

Фоторепортаж: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»