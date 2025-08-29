Медиков одной из больниц в РТ оштрафовали за вымогательство у сотрудников

В Татарстане суд вынес приговор бывшему исполняющему обязанности главного врача, его заместителю и главному бухгалтеру ГАУЗ «Муслюмовская ЦРБ».

По версии следствия, бухгалтер и замглавврача в 2017 году заставляли десять сотрудников больницы отдавать им часть своей зарплаты. Они объясняли это «нуждами медучреждения». Таким образом они собрали более 650 тысяч рублей.

В 2021 году та же бухгалтер и уже и.о. главного врача повторили эту схему. Они незаконно собрали с 19 медработников уже более 1,4 миллиона рублей. Все собранные деньги они тратили на свои личные цели.

Суд назначил им наказание в виде штрафов.