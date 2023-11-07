Медиков из батальона «Тимер» наградили медалями «За спасение погибавших»

Медиков с позывными «Атлант» и «Фома», что состоят на службе в татарстанском батальоне «Тимер», отметили государственными наградами.

Парням, спасшим не одну жизнь, вручили медали «За спасение погибавших».

Фото: © Батальоны Татарстана: Алга и Тимер

«Такой же медалью награжден наш Фаза, вывезший на своем легендарном мотоцикле "Урал" за все время почти полсотни раненых бойцов прямо с передовой», – сообщили в «Тимере».

Военнослужащие от всей души поздравили парней с заслуженными наградами и напомнили, что они – настоящие герои, а другие в «Тимере» и не служат.