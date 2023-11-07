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Медиков из батальона «Тимер» наградили медалями «За спасение погибавших»
Медиков с позывными «Атлант» и «Фома», что состоят на службе в татарстанском батальоне «Тимер», отметили государственными наградами.
Парням, спасшим не одну жизнь, вручили медали «За спасение погибавших».
«Такой же медалью награжден наш Фаза, вывезший на своем легендарном мотоцикле "Урал" за все время почти полсотни раненых бойцов прямо с передовой», – сообщили в «Тимере».
Военнослужащие от всей души поздравили парней с заслуженными наградами и напомнили, что они – настоящие герои, а другие в «Тимере» и не служат.
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