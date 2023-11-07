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Руc Тат
СВО 7 ноября 2023 15:50

Медиков из батальона «Тимер» наградили медалями «За спасение погибавших»

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Медиков с позывными «Атлант» и «Фома», что состоят на службе в татарстанском батальоне «Тимер», отметили государственными наградами.

Парням, спасшим не одну жизнь, вручили медали «За спасение погибавших».

Фото: © Батальоны Татарстана: Алга и Тимер

«Такой же медалью награжден наш Фаза, вывезший на своем легендарном мотоцикле "Урал" за все время почти полсотни раненых бойцов прямо с передовой», – сообщили в «Тимере».

Военнослужащие от всей души поздравили парней с заслуженными наградами и напомнили, что они – настоящие герои, а другие в «Тимере» и не служат.

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#спецоперация на Украине
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