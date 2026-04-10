Общество 10 апреля 2026 16:09

Медиков-целевиков РТ могут обязать выплачивать двукратный штраф за неотработку обучения

Медиков из Татарстана могут обязать выплачивать двукратный штраф в бюджет республики за неотработку обучения. Постановление Кабмина РТ в настоящий момент проходит антикоррупционную экспертизу.

Из документа следует, что двукратный штраф придется платить, если медик-целевик не стал отрабатывать свое обучение и диплом, либо расторг целевой договор в одностороннем порядке. При этом, если организация, которая оплачивает обучение, не трудоустроила целевика, то платить штраф придется уже ей.

При расторжении договора любой из сторон в течение первого года обучения, нужно будет также возмещать потраченные средства. При этом, минимальная сумма – стоимость первого года обучения.
За невыплату компенсации в течение 12 месяцев, деньги будут взыскиваться через суд.

В случае принятия, эти меры не будут распространяться на студентов, принятых до 1 марта 2026 года.

#медики #целевое обучение #кабмин рт #антикоррупционная экспертиза
