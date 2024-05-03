Медиков частной клиники в Казани будут судить за смерть пациента

В Казани суд рассмотрит дело 42-летнего директора и 24-летнего фельдшера клиники «Наше здоровье». Они обвиняются в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека, сообщает официальный представитель прокуратуры РТ Руслан Галиев.

Следователи выяснили, что в июне 2022 года 42-летняя обвиняемая, являясь директором клиники «Наше здоровье», приняла на работу в качестве фельдшера 24-летнюю девушку, обучила ее и снабдила лекарственными препаратами. Сразу после трудоустройства фельдшер прибыла по вызову к пациенту в квартиру в доме № 90 на улице Юлиуса Фучика. В соответствии со схемой лечения она оказала ему услуги лекарственной терапии алкогольно-абстинентного синдрома, в результате которых мужчина умер.

Экспертиза показала, что причиной смерти стало применение препаратов, противопоказанных пациенту с сердечно-сосудистой патологией.

42-летняя фигурантка не признала вину в совершении преступления, а вторая соучастница признала в полном объеме.

В ближайшее время уголовное дело направят в Приволжский районный суд для рассмотрения по существу.