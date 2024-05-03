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Медиков частной клиники в Казани будут судить за смерть пациента
В Казани суд рассмотрит дело 42-летнего директора и 24-летнего фельдшера клиники «Наше здоровье». Они обвиняются в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека, сообщает официальный представитель прокуратуры РТ Руслан Галиев.
Следователи выяснили, что в июне 2022 года 42-летняя обвиняемая, являясь директором клиники «Наше здоровье», приняла на работу в качестве фельдшера 24-летнюю девушку, обучила ее и снабдила лекарственными препаратами. Сразу после трудоустройства фельдшер прибыла по вызову к пациенту в квартиру в доме № 90 на улице Юлиуса Фучика. В соответствии со схемой лечения она оказала ему услуги лекарственной терапии алкогольно-абстинентного синдрома, в результате которых мужчина умер.
Экспертиза показала, что причиной смерти стало применение препаратов, противопоказанных пациенту с сердечно-сосудистой патологией.
42-летняя фигурантка не признала вину в совершении преступления, а вторая соучастница признала в полном объеме.
В ближайшее время уголовное дело направят в Приволжский районный суд для рассмотрения по существу.
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