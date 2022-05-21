Медики зарегистрировали случаи оспы обезьян уже в восьми странах Европы

Минимум в восьми странах Европы уже зарегистрированы случаи заражения оспой обезьян. Большинство случаев нетипичны, рассказали во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Заразившиеся уже есть в следующих странах:

Бельгия,

Франция,

Германия,

Италия,

Португалия,

Испания,

Швеция,

Великобритания.

«За пределами стран, где, как известно, оспа обезьян эндемична, недавно подобные случаи также были зарегистрированы в Австралии, Канаде и США», - цитирует РИА Новости заявление директора Европейского регионального бюро ВОЗ Ханса Клюге.

Он объяснил, что нетипичным ученые считают то, что только один заболевший посещал районы Западной или Центральной Африки, где оспа обезьян эндемична. При этом чаще всего вирус передается от животного человеку.

Среди особенностей Клюге также назвал сексуальные предпочтения заразившихся: большинство случаев пришлось на мужчин, имевших однополые контакты.

По словам представителя ВОЗ, географическое распределение заражений по Европе и за ее пределами говорит о том, что передача инфекции, возможно, продолжалась в течение некоторого времени.

