Медики вырезали у челнинки 5-килограммовую опухоль яичника

Врачи второй городской больницы Набережных Челнов удачно прооперировали 42-летнюю женщину с огромной опухолью яичника. Об этом рассказали в пресс-службе Управления здравоохранения Автограда.

Фото: пресс-служба Управления здравоохранения Набережных Челнов

К медикам женщина обратилась с жалобой на быстрорастущий живот. Врачи предположили, что у пациентки быстро росла доброкачественная опухоль. На момент обращения могло показаться, что она находится на четвертом месяце беременности. Оказалось, что она целых два года не обращала внимания на изменения в своем теле.

Фото: пресс-служба Управления здравоохранения Набережных Челнов

Компьютерная томография подтвердила опасения медиков. У женщины обнаружили кистому яичника размером 250 на 220 миллиметров. Ее срочно направили в операционную. Хирургическое вмешательство длилось около часа и прошло успешно.

Фото: пресс-служба Управления здравоохранения Набережных Челнов

Онкологи удалили пятикилограммовую опухоль в брюшной полости очень аккуратно. Женщина в будущем сможет иметь детей.

Сейчас пациентка восстанавливается после операции и ждет встречи с родными.

Фото: пресс-служба Управления здравоохранения Набережных Челнов

«Врачи не устают повторять о регулярном прохождении диспансеризации вне зависимости от возраста. Ведь если бы женщина обратилась ранее, радикальных мер бы не понадобилось», — добавили в горздраве.