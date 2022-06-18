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Здоровье
18 июня 2022  12:29
Полина Шевчук

Медики возложили цветы на могилы известных врачей на Арском кладбище в Казани

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Медики возложили цветы на могилы известных врачей на Арском кладбище в Казани

 

Фото: © Управление здравоохранения по Казани

В преддверии Дня медработника преподаватели и студенты медицинских вузов возложили цветы к могилам известных врачей на Арском кладбище в Казани, сообщили «Татар-информу» в Управлении здравоохранения по Казани.

 

Фото: © Управление здравоохранения по Казани

Ректор КГМУ Алексей Созинов отметил, что подготовлена рабочая версия электронной карты, где будут отмечены места 100 захоронений выдающихся медиков. Запуск карты запланирован на лето.

 

Фото: © Управление здравоохранения по Казани

Во время памятного мероприятия на 7 могилах были установлены таблички с QR-кодами, которые отсылают на электронный ресурс с информацией о деятелях Казанской медицинской школы.

 

#день медработника #арское кладбище казани
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