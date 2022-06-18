Медики возложили цветы на могилы известных врачей на Арском кладбище в Казани
В преддверии Дня медработника преподаватели и студенты медицинских вузов возложили цветы к могилам известных врачей на Арском кладбище в Казани, сообщили «Татар-информу» в Управлении здравоохранения по Казани.
Ректор КГМУ Алексей Созинов отметил, что подготовлена рабочая версия электронной карты, где будут отмечены места 100 захоронений выдающихся медиков. Запуск карты запланирован на лето.
Во время памятного мероприятия на 7 могилах были установлены таблички с QR-кодами, которые отсылают на электронный ресурс с информацией о деятелях Казанской медицинской школы.