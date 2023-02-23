Медики, военные, сотрудники МЧС и Росгвардии в РТ записали видео на 23 февраля

Сотрудники МЧС, Росгвардиии, а также военные, медики, полицейские и IT-специалисты из Татарстана записали трогательный клип ко Дню защитника Отечества.

Видеоклип записали на известную песню «За тебя, Родина-мать» группы Любэ. Врачи, спасатели, росгвардейцы и полицейские изо дня в день стоят на защите нашей страны.

«Есть такая профессия – Родину защищать! И речь не только о военных, но и о многих из вас. Спасибо вам, наши Защитники! Берегите себя и никогда не забывайте, что вас очень ждут дома», – обращаются ко всем защитникам Отечества авторы видеоролика.