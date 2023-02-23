©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Медики, военные, сотрудники МЧС и Росгвардии в РТ записали видео на 23 февраля
Сотрудники МЧС, Росгвардиии, а также военные, медики, полицейские и IT-специалисты из Татарстана записали трогательный клип ко Дню защитника Отечества.
Видеоклип записали на известную песню «За тебя, Родина-мать» группы Любэ. Врачи, спасатели, росгвардейцы и полицейские изо дня в день стоят на защите нашей страны.
«Есть такая профессия – Родину защищать! И речь не только о военных, но и о многих из вас. Спасибо вам, наши Защитники! Берегите себя и никогда не забывайте, что вас очень ждут дома», – обращаются ко всем защитникам Отечества авторы видеоролика.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»