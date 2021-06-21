Медики в искусстве: в КЦ «Сайдаш» презентуют июньский номер журнала «Казань»

В пространстве культурного центра «Сайдаш» будет презентован июньский номер журнала «Казань». Об этом ИА «Татар-информ» сообщила главный редактор издательства Альбина Абсалямова.

«Июньский номер журнала “Казань” “Арт и терапия” посвящен талантливым и известным казанским врачам, которые, помимо профессиональной деятельности, занимаются также искусством. Нам бы хотелось показать наших врачей с совершенно неожиданного для многих ракурса, раскрыть своих героев с иной стороны», — рассказала Абсалямова.

Читатели узнают о том, как казанские медики создают культурное пространство города через музыку, живопись, фотографию и другое.

В программе презентации журнала примут участие герои, авторы и идейные вдохновители номера, казанские барды Валерий Боков, Дмитрий Бикчентаев, Ринат Нарыков, Артур Хайрутдинов, исполнитель романсов Эркен Мустафин, музыкант Лев Шер, казанские джазмены Владимир Штейнман и Евгений Соколов, певец и композитор Артур Мингазов. Специальную композицию — приношение врачам исполнят финалистка проекта «Голос» Эльмира Калимуллина и лауреат премии Президента России композитор Эльмир Низамов.

Стать частью мероприятия можно будет уже сегодня в 19.00. Вход по регистрации.