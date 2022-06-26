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Ру Тат
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Здоровье
26 июня 2022  14:46

Медики Татарстана выявили 52 заболевших Covid-19

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За минувшие сутки в Татарстане официально зарегистрировали 52 случая заражения коронавирусом. С начала пандемии в республике насчитывается уже 152 366 случаев.

Из 52 заболевших госпитализированы были 44 пациента, сообщает оперштаб по борьбе с распространением Covid-19.

Умерших за последние сутки не было. Уже больше месяца в Татарстане сохраняется нулевая смертность от ковида. За весь период пандемии в РТ зафиксировано 1 995 смертей от коронавируса.

Выздоровевших за сутки числится 44 человека. За все время - 148 548.

#коронавирус #статистика #заболеваемость
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