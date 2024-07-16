Медики Татарстана будут применять новые речевые технологии в работе с пациентами

Врачи и специалисты республиканских районных центральных больниц (ЦРБ) начинают применять новые методы работы, включающие использование речевых модулей. Эти методические рекомендации были разработаны Министерством здравоохранения РФ. Авторы документа считают, что применение данных речевых модулей позволит повысить доступность первичной медико-санитарной помощи. Об этом сообщает пресс-служба казанской больницы №7.

Фото: © Пресс-служба ГКБ №7 Казани

Зеленодольская ЦРБ стала первым районным центром, где был проведен открытый тренинг по речевому поведению. Здесь собрались врачи общей практики, терапевты, педиатры и заведующие отделений городских поликлиник.

Тренирует специалистов опытный медиакоммуникатор Гульнара Тимуршина. Она работала с врачами ведущей клиники Казани последние пять лет и преподавала в Высшей школе государственного и муниципального управления РТ, подготовив более трех тысяч спикеров.

Программа включает чек-листы, инструкции, речевые алгоритмы и памятки, помогающие врачам избегать негативной реакции пациентов, мотивировать их к лечению и предотвращать профессиональное выгорание. Цель обучения – улучшение качества общения с пациентами и развитие пациентоориентированной корпоративной культуры в медицинских учреждениях. Программа адаптирована под специализацию каждого врача, например, для гинекологов разработана особая речевая программа для общения с женщинами, решившими сделать аборт.

Речевые скрипты помогут врачам грамотно отвечать на возражения пациентов, формулировать преимущества предложений и работать с жалобами. Так, рекомендуется избегать фраз-провокаторов, таких как «девушка», «мужчина» или «молодой человек». Вместо этого следует обращаться к пациентам по имени, на «вы» или нейтрально. Вместо конфликтных фраз «так оформлять нельзя», «завтра не получится» или «доктор не принимает» лучше использовать вежливые альтернативы.

Кроме того, врачу не следует употреблять сложную медицинскую терминологию. Это может взволновать или испугать пациента. Рекомендуется избегать оценочных фраз и фамильярного обращения. При назначении терапии необходимо доступно объяснять ее смысл пациенту, используя конкретные формулировки.

Фото: © Пресс-служба ГКБ №7 Казани

Для повышения эффективности обучения, во время занятий моделируются сложные конфликтные ситуации, из которых врачи должны найти выход. Роль пациентов исполняют сами врачи.

Обучение в районах республики продолжается.