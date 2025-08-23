Медики СВО посетили концерт «Новой волны» в Казани

Медицинские работники госпиталя для ветеранов войн Казани, оказывающие помощь участникам СВО и их семьям, стали специальными гостями второго дня международного конкурса «Новая волна». На концерт их пригласили лично по распоряжению Раиса РТ Рустама Минниханова. В перерыве между концертными номерами они поделились с журналистами особенностями своей работы.

«С участниками боевых действий мы работаем с самого основания госпиталя — ветераны Афганистана, Чечни, теперь СВО. В 2023 году у нас открылось специализированное психиатрическое отделение для участников СВО, их родственников, матерей и жён. У нас в штате есть и врач-психиатр, и психолог», – рассказала медицинская сестра психиатрического отделения Лидия Трофимова.

Она отметила, что медицинские работники сознательно стараются не говорить про войну с участниками СВО.

«Общаемся на гражданские темы — о детях, семье, обычной жизни. Это важная часть реабилитации», - добавила медработник

По ее словам, приглашение на концерт «Новой волны» стало полной неожиданностью. «Сегодня нам просто позвонили и сказали, что приглашают медицинских работников, которые работают с участниками СВО. Это очень приятно, потому что это оценка нашего труда» - отметила Трофимова

Как подметила процедурная медицинская сестра отделения реабилитации Гульнара Шаркова, она раньше видела «Новую волну» только по телевизору, когда конкурс проходил в Сочи.

«Мы работаем в отделении реабилитации и каждый день видим, как наша помощь важна для бойцов и их семей. Поэтому сегодняшнее признание нашего труда особенно ценно» - подчеркнула она.

«Впечатления от концерта шикарные! Это такая гордость — быть здесь, видеть выступления артистов вживую. Хочу сказать огромное спасибо руководству республики за такую возможность отвлечься от нашей сложной работы и получить такие яркие эмоции», - добавила Шаркова.

Медики заключили, что подобные мероприятия помогают им восстановить душевные силы для продолжения своей важной работы. По их словам, поддержка со стороны руководства республики дает понимание, что их труд ценят не только пациенты, но и все общество.