news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Здоровье
22 июля 2022  10:48

Медики скорой в Казани спасли зрение 7-летней девочки, которая обожгла глаз марганцовкой

news_top_970_100

На 7-летнюю девочку упал пузырек с марганцовкой, кристаллы попали в глаз, началась резкая боль, потекли слезы, ребенок закричал. Мама срочно вызвала скорую помощь и начала промывать глаз водой.

Как рассказали в пресс-службе Горздрава Казани, фельдшеры Лейля Мустафина и Лилия Абдуллина через 7 минут были на месте. На момент осмотра конъюнктива левого глаза была темно-коричневого цвета.

 

Фото: Пресс-служба Управления здравоохранения Казани 

Медики максимально быстро очистили глаз от кристаллов марганцовки раствором аскорбиновой кислоты, адекватно обезболили и наложили асептическую повязку. Педиатрическая бригада успела предотвратить глубокие ожоги и развитие болевого шока.

Ребенку потребовалась срочная госпитализация. Водитель машины скорой помощи Ильназ Мусин оперативно доставил бригаду с ребенком в ДРКБ. Борьбу за сохранение зрения ребенка продолжил детский офтальмолог Ильнур Зимнуров. Сейчас состояние девочки оценивается как стабильное, ее уже выписали домой.

Врачи напоминают – марганцовка вызывает химический ожог роговицы и конъюнктивы глаза, это грозит резким снижением зрения.

Малейшее промедление в оказании помощи может привести к тому, что человек останется инвалидом. Если глаза обожжены кристаллами марганцовки, необходимо промыть их водой и обратиться за неотложной помощью. Офтальмологи ДРКБ советуют родителям выбирать для хранения опасных предметов недоступные для детей места, расположенные ниже уровня головы, чтобы ребенок не мог их опрокинуть на себя.

 

#горздрав
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100