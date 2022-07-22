Медики скорой в Казани спасли зрение 7-летней девочки, которая обожгла глаз марганцовкой

На 7-летнюю девочку упал пузырек с марганцовкой, кристаллы попали в глаз, началась резкая боль, потекли слезы, ребенок закричал. Мама срочно вызвала скорую помощь и начала промывать глаз водой.

Как рассказали в пресс-службе Горздрава Казани, фельдшеры Лейля Мустафина и Лилия Абдуллина через 7 минут были на месте. На момент осмотра конъюнктива левого глаза была темно-коричневого цвета.

Фото: Пресс-служба Управления здравоохранения Казани

Медики максимально быстро очистили глаз от кристаллов марганцовки раствором аскорбиновой кислоты, адекватно обезболили и наложили асептическую повязку. Педиатрическая бригада успела предотвратить глубокие ожоги и развитие болевого шока.

Ребенку потребовалась срочная госпитализация. Водитель машины скорой помощи Ильназ Мусин оперативно доставил бригаду с ребенком в ДРКБ. Борьбу за сохранение зрения ребенка продолжил детский офтальмолог Ильнур Зимнуров. Сейчас состояние девочки оценивается как стабильное, ее уже выписали домой.

Врачи напоминают – марганцовка вызывает химический ожог роговицы и конъюнктивы глаза, это грозит резким снижением зрения.

Малейшее промедление в оказании помощи может привести к тому, что человек останется инвалидом. Если глаза обожжены кристаллами марганцовки, необходимо промыть их водой и обратиться за неотложной помощью. Офтальмологи ДРКБ советуют родителям выбирать для хранения опасных предметов недоступные для детей места, расположенные ниже уровня головы, чтобы ребенок не мог их опрокинуть на себя.