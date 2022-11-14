Медики скорой Казани вернули мужчину к жизни после остановки сердца
Медики казанской станции скорой медицинской помощи запустили сердце мужчины после остановки. Об этом рассказали в пресс-службе Управления здравоохранения города.
Врач скорой Казани Гузель Шарапова и фельдшер Глеб Павлов приехали на вызов к 68-летнему мужчине. Он жаловался на боль в груди. После осмотра и ЭКГ медики диагностировали у мужчины острый инфаркт миокарда.
«На месте они оказали всю необходимую медицинскую помощь и подготовили мужчину к госпитализации», – рассказали в горздраве.
Но во время транспортировки пациента в больницу, случилось страшное – у него остановилось сердце.
Но медики не растерялись и начали сердечно легочную реанимацию. Попытки вернуть мужчину к жизни увенчались успехом – медики запустили его сердце. Мужчину довезли до ближайшего сосудистого центра, там его взяли на операцию.
В горздраве Казани поделились, что пациента удалось спасти.