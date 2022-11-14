news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Здоровье
14 ноября 2022  15:30
Эвелина Киселёва

Медики скорой Казани вернули мужчину к жизни после остановки сердца

news_top_970_100

Медики казанской станции скорой медицинской помощи запустили сердце мужчины после остановки. Об этом рассказали в пресс-службе Управления здравоохранения города.

Врач скорой Казани Гузель Шарапова и фельдшер Глеб Павлов приехали на вызов к 68-летнему мужчине. Он жаловался на боль в груди. После осмотра и ЭКГ медики диагностировали у мужчины острый инфаркт миокарда.

Фото: Пресс-служба Горздрава Казани

«На месте они оказали всю необходимую медицинскую помощь и подготовили мужчину к госпитализации», – рассказали в горздраве.

Но во время транспортировки пациента в больницу, случилось страшное – у него остановилось сердце.

Но медики не растерялись и начали сердечно легочную реанимацию. Попытки вернуть мужчину к жизни увенчались успехом – медики запустили его сердце. Мужчину довезли до ближайшего сосудистого центра, там его взяли на операцию.

В горздраве Казани поделились, что пациента удалось спасти.

#скорая помощь #инфаркт миокарда
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100