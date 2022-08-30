Медики скорой из Нижнекамска спасли кошку, надышавшуюся дымом на пожаре

Пожар вспыхнул накануне в доме N9 на Школьном бульваре в Нижнекамске. В результате происшествия никто из людей не пострадал. Однако в горящей квартире на первом этаже была кошка, которая надышалась угарным газом, рассказали в пресс-службе горздрава Нижнекамска.

Когда любимицу хозяев вынесли на улицу, она уже не дышала. Медики скорой помощи сделали животному необходимые инъекции, приложили к мордочке кислородную маску. Через некоторое время кошка начала дышать, пришла в себя и даже начала играть.

«Любое живое существо, которое оказалось в беде, достойно сострадания и помощи», - уверены фельдшеры Айдар Билалов и Андрей Колыгин.