Медики РЖД посадили деревья в честь героев, погибших в годы войны

Фото: пресс-служба клиники РЖД

Врачи клиники РЖД во время акции «Сад памяти» посадили деревья в честь героев, погибших во время Великой Отечественной войны.

В акции помимо врачей поучаствовали и ветераны РЖД. Все присутствующие посадили деревья и каждому ростку дали имя своего родственника-героя, павшего в боях во благо мира на земле.

«Человек жив, пока живет память о нем. Именно поэтому мы решили, что память о подвиге русского народа в годы Великой Отечественной Войны должна жить вечно. А кто это сделает лучше, чем вековые деревья? Надеемся, что этот сад, разбитый на территории нашей клиники, будет расти, расширяться и станет прекрасным символом победы жизни на земле!» – рассказал главный врач клиники РЖД Олег Галиуллин.

После посадки деревьев всех присутствующих поблагодарили за участие и угостили вкусным обедом.