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Ру Тат
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Здоровье
18 января 2022  15:40
Эвелина Киселёва

Медики рассказали о состоянии жительницы Казани, на которую с крыши дома упал снег

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Пострадавшей от падения снега с крыши дома стала 27-летняя жительница Казани, рассказали ИА «Татар-информ» в Управлении здравоохранения города. Ранее информация об инциденте появилась в соцсетях, а затем была подтверждена в мэрии столицы РТ.

В Управлении уточнили, что у пострадавшей диагностирован ушиб мягких тканей лобной области.

«Рентгеновскую компьютерную томографию головы сделали, госпитализация не требуется. Отпустили домой», – отметили в пресс-службе горздрава.

В сообщении в соцсетях говорилось, что на женщину упали сосульки. Однако выехав по адресу, это оказался многоквартирный дом, специалисты не обнаружили на его крыше сосулек.

«Обстоятельства происшествия пока выясняются. Желаем здоровья пострадавшей! Напомним, сообщать о сосульках или шапках снега на многоквартирных домах можно в свою управляющую компанию, которая отвечает за содержание дома. Кроме того, проверить и применить меры воздействия к собственнику может УАТИ, сообщить о проблемном участке им можно по тел. 223-09-91», – отметили в мэрии Казани.

 

#сошел снег с крыши #горздрав
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