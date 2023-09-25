Медики рассказали о состоянии женщины, которой помогли пассажиры казанского метро

В социальных сетях сегодня распространилось видео, как на станции казанского метро Яшьлек пассажиры вынесли на руках женщину, которой стало плохо. «Татар-информ» выяснил, что произошло.

Оказалось, что у женщины сильно поднялось давление. Со станции метро ее доставили на скорой помощи в казанскую больницу №16.

«У пациентки диагностировали гипертонический криз, неврологической симптоматики не наблюдалось. В больнице ей оказали первую помощь, снизили давление. Госпитализация не потребовалась. Женщину отправили домой под наблюдение участкового терапевта», – рассказали в пресс-службе больницы №16 «Татар-информу».

В комментариях к видео казанцы восхитились смелостью и быстрой реакцией других пассажиров.