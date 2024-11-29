Медики рассказали, где провериться на ВИЧ в преддверии Всемирного дня борьбы со СПИДом

Ежегодно 1 декабря отмечается Всемирный День борьбы со СПИДом. В этот день люди объединяются, чтобы поддержать тех, кто живет с ВИЧ, и вспоминают тех, кто умер от связанных со СПИДом заболеваний. О вирусе иммунодефицита человека «Татар-информу» рассказали специалисты Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями.

В Татарстане стабильная эпидситуация по ВИЧ-инфекции. Республика относится к регионам со средним уровнем распространения этого заболевания, на данный момент на диспансерном учете в РТ состоит 15 747 человек.

Заражение ВИЧ-инфекцией последние 10 лет происходит преимущественно половым путем. Чаще всего инфицируются татарстанцы в возрасте 35-49 лет, их больше половины. Но при этом ежегодно увеличивается число новых случаев в возрастной категории 50 лет и старше – их по статистике 24,7%.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Медики подчеркнули, что ВИЧ-инфицированные россияне обладают на ее территории всеми правами и свободами и несут ответственность за соблюдение мер предосторожности для исключения распространения ВИЧ-инфекции.

Одним из нарушений прав людей с положительным ВИЧ-статусом является дискриминация, которая происходит из-за стигматизации людей и предвзятого отношения к ним.

«Отношение общества к людям, инфицированным ВИЧ, определяет успех или неудачу борьбы против инфекции. При своевременном выявлении ВИЧ-инфекции и регулярном приеме антиретровирусной терапии люди с вирусом могут жить долгой и продуктивной жизнью, создавать семьи, рожать здоровых детей», – подчеркнули в СПИД-центре.

Важно помнить основные пути передачи ВИЧ:

1. при незащищенных половых контактах;

2. через инфицированную кровь;

3. от ВИЧ-инфицированной матери ребенку во время беременности, родов и кормлении грудным молоком.

Большинство людей узнают о своем ВИЧ-статусе случайно. Важно понимать, определить наличие вируса в организме по внешним признакам невозможно, инфицированный человек не отличается от остальных. Не зная о своем положительном ВИЧ-статусе, человек может допустить прогрессирование и распространение заболевания, поэтому тест на ВИЧ - единственный способ узнать о своем статусе.

«Важно, чем раньше человек узнает об инфицировании, тем быстрее он начнет получать медицинскую помощь и лечение. ВИЧ-положительный человек при соответствующем лечении имеет все шансы прожить долгую и счастливую жизнь», - рассказали медики.

В преддверии Всемирного Дня борьбы со СПИД все желающие могут пройти бесплатное экспресс-тестирование на ВИЧ и получить консультацию специалистов.

29 ноября пройдет день открытых дверей в республиканском СПИД-центре и его филиалах. Медики ждут всех желающих пройти тестирование на это заболевание.

В Казани на улице Николая Ершова, 65 – с 09.00 до 18.00, в Альметьевском районе в пгт Нижняя Мактама на улице Промышленная, 1а – с 08.00 до 15.40 и в Набережных Челнах на проспекте Вахитова, 12 – с 8.00 до 15.00.

Также в этот день протестироваться на ВИЧ смогут жители поселка городского типа Васильево в Зеленодольском районе по адресу Школьная, 2 – магазин «Находка». И жители Альметьевска на Ленина, 100 – в ТРЦ «Панорама».

А 1 декабря тест-мобиль будет работать с 13.00 до 17.00 на улице Баумана возле памятника «Часы».

Материал подготовлен по заказу ГАУЗ «Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики».