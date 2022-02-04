Covid-антирекорды в Татарстане: почти тысяча заболевших за сутки

Медики Татарстана работают на износ, самая большая нагрузка на скорую помощь и поликлиники. Если обратиться к опыту Москвы, то Татарстан может выйти на плато заболеваемости коронавирусной инфекцией не раньше, чем через две недели. Об этом говорили сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

Любовь Авдонина напомнила, что «омикрон» отличается высокой контагиозностью и широким распространением Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

Почти тысяча заболевших Covid за сутки

Каждый день последней недели бьет антирекорды предыдущих по числу заболевших Covid-19 – таких цифр Татарстан не видел за всю пандемию.

«За истекшие сутки в республике зарегистрировано 996 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. По нарастанию за весь период – 52 398 случай», – сообщила на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

Под наблюдением врачей, более 56 тыс. житилей республики на сегодня считаются контактными с теми, кто заболел, или с имеющими подозрительные симптомы.

Замминистра здравоохранения Татарстана Владимир Жаворонков добавил, что выздоровевших за сутки 278 человек Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

Заместитель министра здравоохранения Татарстана Владимир Жаворонков добавил, что выздоровевших за сутки 278 человек.

«Омикрон» начал доминировать над «дельтой»

Новый штамм коронавирусной инфекции «омикрон» стал доминирующим в Татарстане.

«По данным секвенирования, который проводит наш исследовательский противочумный институт ‘’Микроб’’ в Саратове, на сегодня в республике 85 случаев заболевания новой коронавирусной инфекций, которая обусловлена штаммом омикрон. Всего было направлено 392 пробы на секвенирование, положительных 137, из них 85 – это ‘’омикрон’’ и 52 – штамм дельта. 62% из проб у нас занимает омикрон», – рассказала представитель санитарного ведомства.

Жаворонков подчеркнул, что в Covid-госпиталях продолжают лечиться жители с «дельтой», у них болезнь протекает довольно тяжело Фото: Владимир Васильев © ИА «Татар-информ»

Любовь Авдонина напомнила, что «омикрон» отличается высокой контагиозностью и широким распространением. В Роспотребнадзоре добавили, что процент нового штамма в общей структуре заболеваемости Covid-19 будет расти.

У 78 заболевших «омикроном» болезнь протекала, как ОРВИ – это 91%. У остальных болезнь прошла бессимптомно.

Однако Владимир Жаворонков подчеркнул, что в Covid-госпиталях продолжают лечиться жители с «дельтой», у них болезнь протекает довольно тяжело.

По Татарстану развернуто 56 инфекционных госпиталей, открыто 4057 Covid-коек. Занято 3508 коек, свободно больше 13,6%. Если будет необходимость, то количество мест в госпиталях и новые отделения готовы развернуть.

Замминистра отметил, что медикам так же, как и жителям не нравятся очереди в поликлиниках, удовольствия они от этого не получают Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

«Медики в поликлиниках работают на износ»

Замминистра здравоохранения РТ отметил, что ситуация в медучреждениях напряженная.

Жаворонков в очередной раз подчеркнул, что информация о приостановке плановой медицинской помощи нередко трактуют не правильно. По его словам, приостановка произошла только в амбулаториях – поликлиниках для взрослых, в стационарах плановые операции проводить продолжают.

«Наши коллеги в поликлиниках работаю на износ, они работают без выходных. Привлечены все силы и средства, которые только можно привлечь и студенты, и ординаторы, и волонтеры без медицинского образования», – отметил спикер.

Замминистра подчеркнул, что медикам так же, как и жителям не нравятся очереди в поликлиниках, удовольствия они от этого не получают.

Все введенные ограничения в Татарстане продолжат действовать. В том числе и QR-коды Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Ограничения остаются, новые не вводятся

Все введенные ограничения в Татарстане продолжат действовать. В том числе и QR-коды.

«Мы не видим острой необходимости отменять QR-коды. Вакцианция подтверждает свою эффективность. И через полгода надо повторить вакцинацию, чтобы поддержать бустерный эффект, который вакцинация в себе несет для укрепления защитных средств организма», – отметила заместитель главного санитарного врача республики.

Но и новых ограничений в РТ, по словам Любовь Авдониной, вводить не планируют.

По республике 2560 классов на разобщении – это более 57 тыс. детей Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

10 школ в РТ закрыты на карантин из-за ОРВИ

«На сегодня в республике полностью закрыты десять школ, в которых обучается 2 833 учащихся», – рассказала Любовь Авдонина.

Также по республике 2560 классов на разобщении – это более 57 тыс. детей. Напомним, что на карантин класс уходит, если болеют больше 20% учеников.

За сутки из-за симптомов ОРВИ и температуры в школы не пустили 768 детей.

Если в классе выявляется случай коронавируса у педагога или ученика, то Роспотребнадзор действует исходя из ситуации. Если заболевших детей много, то класс разобщают, если нет и соблюдаются все меры профилактики, то класс может продолжить учиться как раньше.

В Татарстане продолжается вакцинация подростков против новой коронавирусной инфекции Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

701 ребенок вакцинировался против коронавируса

В Татарстане продолжается вакцинация подростков против новой коронавирусной инфекции.

«Первым компонентом привит 701 ребенок», – отметил Владимир Жаворонков.

Напомним, что в Татарстан пришло больше 2,8 тыс. доз вакцины «Спутник М».

Всего в РТ провакцинировано 2 409 864 человек, прирост за сутки составил 3 247, из них 1 891 236 получили вторую прививку. Повторную вакцинацию прошли 199 000 человек.

Минздрав и Роспотребнадзор РТ в очередной раз напомнили о необходимости вакцинации.