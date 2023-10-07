Медики объяснили, как белок способен «затормозить» рак

Белок р53 способен «затормозить» гибель клеток. Это позволяет не только поддержать стабильность генома, но и препятствует возникновению онкологий, заявил врач-гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов.

«Когда генетический материал в клетке повреждается, р53 включается и приостанавливает деление клетки», — объяснил специалист в своем телеграм-канале.

Чтобы поддержать его содержание в организме, необходимо употреблять пищу с достататочным количеством белка.

Как подчеркнула доктор медицинских наук, эндокринолог Зухра Павлова, желательно, чтобы вещество присутствовало при каждом приеме пищи. Это также поможет худеющим, столкнувшимся с «остановкой» веса.

Вновь «запустить» процесс может включение белка в каждый прием пищи. К примеру, завтрак может состоять из двух вареных яиц, нежирных сортов сыра в бутерброде, творога. Кроме того, стоит добавить в рацион красное мясо, нежареную птицу либо рыбу, морепродукты.