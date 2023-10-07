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Медики объяснили, как белок способен «затормозить» рак
Белок р53 способен «затормозить» гибель клеток. Это позволяет не только поддержать стабильность генома, но и препятствует возникновению онкологий, заявил врач-гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов.
«Когда генетический материал в клетке повреждается, р53 включается и приостанавливает деление клетки», — объяснил специалист в своем телеграм-канале.
Чтобы поддержать его содержание в организме, необходимо употреблять пищу с достататочным количеством белка.
Как подчеркнула доктор медицинских наук, эндокринолог Зухра Павлова, желательно, чтобы вещество присутствовало при каждом приеме пищи. Это также поможет худеющим, столкнувшимся с «остановкой» веса.
Вновь «запустить» процесс может включение белка в каждый прием пищи. К примеру, завтрак может состоять из двух вареных яиц, нежирных сортов сыра в бутерброде, творога. Кроме того, стоит добавить в рацион красное мясо, нежареную птицу либо рыбу, морепродукты.
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