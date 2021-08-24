Медики Нижнекамска рассказали, как спасали людей по другую сторону моста через Зай
Во время ремонта моста через реку Зай медики Нижнекамской центральной районной многопрофильной больницы продолжали оказывать скорую медицинскую помощь жителям, живущим по другую сторону моста. Публикация об этом появилась в Instagram НЦРМБ.
Главный врач медицинского учреждения Марс Мустафин еженедельно выезжал на мост, лично курировал процедуру транспортировки пациентов и на месте решал рабочие вопросы.
Пациентов, которым требовалась госпитализация в медицинские учреждения Нижнекамска, карета скорой помощи доставляла до моста, по которому при помощи пешеходного перехода жителей района передавали встречающей бригаде медиков. Также, кроме двух бригад, которые располагаются в поселке Камские Поляны, на время ремонта была выделена дополнительная бригада «скорой», которая дежурит в селе Сухарево.
На днях бригада № 11 забрала пациентов у бригады № 12. «Скорую» вызвали двое супругов и их соседка из села Болгары. У всех трех пациентов подозрение на внебольничную пневмонию. К счастью, каталка в этот раз не понадобилась никому, пациенты, несмотря на сильную слабость, перешли мост самостоятельно, под чутким надзором медиков. После их пересадили в машину скорой помощи 11-й бригады. Далее стандартная передача всех необходимых документов и обследований, и бригада отправилась в город. Некоторым «тяжелым» пациентам необходима каталка. Недавно она понадобилась пожилой женщине с подозрением на инсульт.
«Нареканий со стороны сотрудников скорой помощи и пациентов на данный момент нет. Вся работа курируется в круглосуточном режиме, чтобы не было сбоев», — рассказал Мустафин.
Мэр Нижнекамска Айдар Метшин сообщил, что открытие моста состоится 25 августа утром. «Завершаем работы на „заинском“ мосту! — Поделился градоначальник долгожданной новостью. — Уже завтра с утра движение здесь будет полностью восстановлено в прежнем режиме. Спасибо за оперативную и слаженную работу команде специалистов».
По словам начальника участка ООО «Ремстрой Плюс» Ильнара Мухаметзянова, старые соединения моста с проезжей частью были уже в изношенном состоянии, кроме того, их тип уже морально устарел. Старое соединение было так называемого скользящего типа, а новый деформационный шов кардинально отличается как по технологии установки, так и по эксплуатационным свойствам.
Его суть в том, что под металлическим соединением мостового полотна и проезжей части укладываются компенсационные «подушки», которые способны выдержать большие нагрузки и перепады температуры. Кроме того, соединение герметично, а, значит, внутрь него не попадает влага, что поспособствует его долговечности, сообщили в пресс-службе Нижнекамского района РТ.
Фото: пресс-служба Нижнекамской центральной районной многопрофильной больницы, пресс-служба мэрии.