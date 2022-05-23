Медики не исключают подъема заболеваемости Сovid в Татарстане осенью

В Роспотребнадзоре не исключают активизации на территории страны ковида осенью этого года. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил заместитель министра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.

«Это говорит о том, что тот штиль, который сегодня позиционируется как в СМИ, так и в бытовых условиях среди жителей, может быть ложным, обманчивым. Никакой самоуспокоенности у системы здравоохранения быть не может, поэтому ее не может быть и у жителей», – подчеркнул врач.

По его словам, в настоящее время распространяется подвид омикрон-штамма Covid-19 – BA.2. В числе его симптомов: инкубационный период 2-3 дня, лихорадка и кашель, а также слабость, насморк, иногда потеря обоняния и расстройство кишечника.