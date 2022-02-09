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Здоровье
9 февраля 2022  04:05

Медики назвали самые частые признаки варианта «омикрона» BA.2

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Головокружение и усталость могут быть симптомами подвида «омикрона» под названием ВА.2. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальную службу здравоохранения Англии. 

Врач Анжелика Кутзи из ЮАР рассказала, что усталость и мышечные боли часто бывают индикаторами данного типа SARS-CoV-2. Среди распространенных признаков также есть головокружение. 

Медики отмечают, что симптомы могут появляться и исчезать в течение дня. При их постоянстве и высокой интенсивности нужно обратиться к специалисту, подчеркнули они.

#коронавирус #омикрон
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