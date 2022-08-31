Медики назвали самые частые причины суицида подростков в Татарстане

Есть несколько причин, которые могут довести детей и подростков до суицида. Самая главная причина – это напряженные отношения в семье, рассказала заместитель главного врача по медицинской части Республиканской клинической психиатрической больницы Татьяна Гурьянова.

«Цель суицида – продуманный или не продуманный уход из жизни. К этому приводит депрессия. Стоит отметить, что хандра может настигнуть и детей, и подростков. Родители должны наладить диалог со своими детьми, чтобы избежать тяжелых последствий», – отметила Татьяна Гурьянова.

Также довести до рокового шага ребенка могут его низкая самооценка, травля в школе и безответная любовь. Медик настоятельно порекомендовала родителям обращать внимание на любые изменения в поведении своего ребенка. Это поможет вовремя выявить у него депрессию и обратиться за помощью к специалистам.